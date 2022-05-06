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Решетка вентиляционная приточно-вытяжная Эра 16РПКФ, 160 мм
4.5
2
300 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная приточно-вытяжная Эра 16РПКФ, 160 мм
    Арт. X699145430919
    4.5
    2
    Решетка вентиляционная приточно-вытяжная Эра 16РПКФ, 160 мм

      Решетка вентиляционная приточно-вытяжная Эра 16РПКФ, 160 мм

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430919
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.19
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круглая вентиляционная разъемная решетка с фланцем ERA 16РПКФ предназначена для приточно-вытяжных систем вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления, имеет разъемную конструкцию, соединяется с круглыми воздуховодами при помощи фланца

        Преимущества

        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Монтаж с помощью саморезов или клея
        • Оборудована монтажным фланцем для простого соединения с круглыми воздуховодами
        • Многоэлементная конструкция
        • Решетки имеют прямые жалюзи для увеличения пропускной способности
        • Изготовлена из высококачественного пластика, который не темнеет и не растрескивается в процессе эксплуатации