Решетка вентиляционная приточно-вытяжная Эра 16РПКФ, 160 мм

Преимущества

Для настенного или потолочного монтажа

Монтаж с помощью саморезов или клея

Оборудована монтажным фланцем для простого соединения с круглыми воздуховодами

Многоэлементная конструкция

Решетки имеют прямые жалюзи для увеличения пропускной способности

Изготовлена из высококачественного пластика, который не темнеет и не растрескивается в процессе эксплуатации

Круглая вентиляционная разъемная решетка с фланцем ERA 16РПКФ предназначена для приточно-вытяжных систем вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления, имеет разъемную конструкцию, соединяется с круглыми воздуховодами при помощи фланца