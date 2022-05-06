Решетка вентиляционная приточно-вытяжная Эра 16РПКФ, 160 мм
Арт. X699145430919
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.19
- Круглая вентиляционная разъемная решетка с фланцем ERA 16РПКФ предназначена для приточно-вытяжных систем вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления, имеет разъемную конструкцию, соединяется с круглыми воздуховодами при помощи фланца
Преимущества
- Для настенного или потолочного монтажа
- Монтаж с помощью саморезов или клея
- Оборудована монтажным фланцем для простого соединения с круглыми воздуховодами
- Многоэлементная конструкция
- Решетки имеют прямые жалюзи для увеличения пропускной способности
- Изготовлена из высококачественного пластика, который не темнеет и не растрескивается в процессе эксплуатации