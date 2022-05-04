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Решетка вентиляционная Vents МВ 121 Рс, 187x187 мм
5.0
2
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Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Vents МВ 121 Рс, 187x187 мм
    Арт. X69914543116
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Vents МВ 121 Рс, 187x187 мм
    Решетка вентиляционная Vents МВ 121 Рс, 187x187 мм
      Решетка вентиляционная Vents МВ 121 Рс, 187x187 мм
      Решетка вентиляционная Vents МВ 121 Рс, 187x187 мм

      Решетка вентиляционная Vents МВ 121 Рс, 187x187 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914543116
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		187x187x19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентиляционная решетка-жалюзи Vents МВ 121Рс используется для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Предназначена для правильного распределения воздушного потока внутри помещений. Подходит для настенного или потолочного монтажа.

        Преимущества

        • Изготовлена из качественного высокопрочного пластика
        • Многоэлементная конструкция. Внутренняя часть крепится к основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
        • Крепление при помощи шурупов
        • Решетка имеет прямые ламели для увеличения пропускной способности
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых