Решетка вентиляционная Vents МВ 121 Рс, 187x187 мм

Преимущества

Изготовлена из качественного высокопрочного пластика

Многоэлементная конструкция. Внутренняя часть крепится к основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки

Крепление при помощи шурупов

Решетка имеет прямые ламели для увеличения пропускной способности

Оснащена защитной сеткой от насекомых

Вентиляционная решетка-жалюзи Vents МВ 121Рс используется для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Предназначена для правильного распределения воздушного потока внутри помещений. Подходит для настенного или потолочного монтажа.