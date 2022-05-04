Решетка вентиляционная Vents МВ 121 Рс, 187x187 мм
Арт. X69914543116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|187x187x19
- Вентиляционная решетка-жалюзи Vents МВ 121Рс используется для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Предназначена для правильного распределения воздушного потока внутри помещений. Подходит для настенного или потолочного монтажа.
Преимущества
- Изготовлена из качественного высокопрочного пластика
- Многоэлементная конструкция. Внутренняя часть крепится к основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
- Крепление при помощи шурупов
- Решетка имеет прямые ламели для увеличения пропускной способности
- Оснащена защитной сеткой от насекомых