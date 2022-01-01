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Решетка вентиляционная Vents МВ 160с ВДс, 221x299 мм
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Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Vents МВ 160с ВДс, 221x299 мм
    Арт. X69914543166
    Решетка вентиляционная Vents МВ 160с ВДс, 221x299 мм
    Решетка вентиляционная Vents МВ 160с ВДс, 221x299 мм
      Решетка вентиляционная Vents МВ 160с ВДс, 221x299 мм
      Решетка вентиляционная Vents МВ 160с ВДс, 221x299 мм

      Решетка вентиляционная Vents МВ 160с ВДс, 221x299 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914543166

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		221x299x42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентиляционная решетка с сеткой Vents МВ 160с ВДс предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Помогает правильно распределять воздушные потоки внутри помещения. Можно крепить, как на стены, так и на потолок.

        Преимущества

        • Изготовлена из качественного и высокопрочного пластика
        • Многоэлементная конструкция. Внутренняя часть крепится к основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
        • Крепление при помощи шурупов или распорных лапок в зависимости от модели
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых
        • Диаметр фланца - 160 мм