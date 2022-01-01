Решетка вентиляционная Vents МВ 160с ВДс, 221x299 мм

Преимущества

Изготовлена из качественного и высокопрочного пластика

Многоэлементная конструкция. Внутренняя часть крепится к основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки

Крепление при помощи шурупов или распорных лапок в зависимости от модели

Оснащена защитной сеткой от насекомых

Диаметр фланца - 160 мм

Вентиляционная решетка с сеткой Vents МВ 160с ВДс предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Помогает правильно распределять воздушные потоки внутри помещения. Можно крепить, как на стены, так и на потолок.