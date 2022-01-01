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Решетка вентиляционная Vents МВ 250 ВДс, 250x214 мм
252 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Vents МВ 250 ВДс, 250x214 мм
    Арт. X6991454341957
    Решетка вентиляционная Vents МВ 250 ВДс, 250x214 мм
    Решетка вентиляционная Vents МВ 250 ВДс, 250x214 мм
      Решетка вентиляционная Vents МВ 250 ВДс, 250x214 мм
      Решетка вентиляционная Vents МВ 250 ВДс, 250x214 мм

      Решетка вентиляционная Vents МВ 250 ВДс, 250x214 мм

      252 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454341957

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		250x214x42
      Все характеристики
      252 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентиляционная решетка с сеткой Vents МВ 250 ВДс предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Помогает правильно распределять воздушные потоки внутри помещения. Можно крепить, как на стены, так и на потолок.

        Преимущества

        • Изготовлена из качественного и высокопрочного пластика
        • Многоэлементная конструкция. Внутренняя часть крепится к основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
        • Крепление при помощи шурупов или распорных лапок в зависимости от модели
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых
        • Диаметр фланца - 250 мм