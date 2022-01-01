Решетка вентиляционная Vents МВ 250 ВДс, 250x214 мм
Арт. X6991454341957
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|250x214x42
- Вентиляционная решетка с сеткой Vents МВ 250 ВДс предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Помогает правильно распределять воздушные потоки внутри помещения. Можно крепить, как на стены, так и на потолок.
Преимущества
- Изготовлена из качественного и высокопрочного пластика
- Многоэлементная конструкция. Внутренняя часть крепится к основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
- Крепление при помощи шурупов или распорных лапок в зависимости от модели
- Оснащена защитной сеткой от насекомых
- Диаметр фланца - 250 мм