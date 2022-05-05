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Решетка радиаторная Vents МВ 450/2, белая
5.0
2
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка радиаторная Vents МВ 450/2, белая
    Арт. X69914537
    5.0
    2
    Решетка радиаторная Vents МВ 450/2, белая

      Решетка радиаторная Vents МВ 450/2, белая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914537
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удобная радиаторная решетка Vents МВ 450/2 представляет собой качественное изделие белого цвета, монтируемое на двери. Предназначается для обеспечения естественной циркуляции воздуха внутри помещений, а также для выравнивания температуры и влажности в смежных объемах, и превосходно выручает в ситуации, когда невозможно проделать вентиляционное отверстие в стене. Применяется при закрытии сплошным полотном радиаторов отопления, при установке фальш-стен, потолков и полов.

        Преимущества

        • Решетка состоит из двух частей
        • Изготовлена из высококачественного пластика
        • Крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну
        • Размер проема 432x95 мм