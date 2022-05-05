Решетка радиаторная Vents МВ 450/2, белая

Преимущества

Решетка состоит из двух частей

Изготовлена из высококачественного пластика

Крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну

Размер проема 432x95 мм



Удобная радиаторная решетка Vents МВ 450/2 представляет собой качественное изделие белого цвета, монтируемое на двери. Предназначается для обеспечения естественной циркуляции воздуха внутри помещений, а также для выравнивания температуры и влажности в смежных объемах, и превосходно выручает в ситуации, когда невозможно проделать вентиляционное отверстие в стене. Применяется при закрытии сплошным полотном радиаторов отопления, при установке фальш-стен, потолков и полов.