Решетка радиаторная Vents МВ 450/2, дерево
Арт. X69914538
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.4
- Удобная радиаторная решетка Vents МВ 450/2 представляет собой качественное изделие цвета дерева, монтируемое на двери. Предназначается для обеспечения естественной циркуляции воздуха внутри помещений, а также для выравнивания температуры и влажности в смежных объемах, и превосходно выручает в ситуации, когда невозможно проделать вентиляционное отверстие в стене. Применяется при закрытии сплошным полотном радиаторов отопления, при установке фальш-стен, потолков и полов.
Преимущества
- Решетка состоит из двух частей
- Изготовлена из высококачественного пластика
- Крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну
- Размер проема 432x95 мм