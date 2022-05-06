Решетка вентиляционная с сеткой Vents МВМ 150с, 150x150 мм

Преимущества

Изготовлена из оцинкованной стали

Окрашивается полимерной краской белого цвета

Крепление при помощи шурупов.

Качественные материалы и цинкфосфатная обработка обеспечивают целостность покрытия и надежную защиту от коррозии

Оснащена защитной сеткой от насекомых

Накладная вентиляционная решетка с сеткой Vents МВМ 150с предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Используется в системах вентиляции, кондиционирования и отопления. Cпособствуют правильному распределению воздушного потока внутри помещений. Для настенного и потолочного монтажа внутри или снаружи зданий.