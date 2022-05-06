Решетка вентиляционная с сеткой Vents МВМ 150с, 150x150 мм
Арт. X69914543319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.14
- Накладная вентиляционная решетка с сеткой Vents МВМ 150с предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Используется в системах вентиляции, кондиционирования и отопления. Cпособствуют правильному распределению воздушного потока внутри помещений. Для настенного и потолочного монтажа внутри или снаружи зданий.
Преимущества
- Изготовлена из оцинкованной стали
- Окрашивается полимерной краской белого цвета
- Крепление при помощи шурупов.
- Качественные материалы и цинкфосфатная обработка обеспечивают целостность покрытия и надежную защиту от коррозии
- Оснащена защитной сеткой от насекомых