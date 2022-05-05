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Решетка вентиляционная с сеткой Vents МВМ 300с, 300x300 мм
5.0
2
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная с сеткой Vents МВМ 300с, 300x300 мм
    Арт. X69914543336
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная с сеткой Vents МВМ 300с, 300x300 мм

      Решетка вентиляционная с сеткой Vents МВМ 300с, 300x300 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914543336
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Накладная вентиляционная решетка с сеткой Vents МВМ 300с предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Используется в системах вентиляции, кондиционирования и отопления. Cпособствуют правильному распределению воздушного потока внутри помещений. Для настенного и потолочного монтажа внутри или снаружи зданий.

        Преимущества

        • Изготовлена из оцинкованной стали
        • Окрашивается полимерной краской белого цвета
        • Крепление при помощи шурупов.
        • Качественные материалы и цинкфосфатная обработка обеспечивают целостность покрытия и надежную защиту от коррозии
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых