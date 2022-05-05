Решетка вентиляционная Shuft SA, 200x200 мм

Преимущества

Изготовлена из алюминиевого профиля, окрашена методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016)

Устанавливается в стену здания при помощи саморезов, что обеспечивает простоту и надежность монтажа

Размер 200x200 мм

Наружная решетка SHUFT серии SA предназначена для забора и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Представляют собой раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, расположенными под углом 45°, которые препятствуют попаданию атмосферных осадков в системы вентиляции и кондиционирования.