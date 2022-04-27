Решетка вентиляционная Shuft SA, 400x200 мм
Арт. X69914543304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.66
- Наружная решетка SHUFT серии SA предназначена для забора и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Представляют собой раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, расположенными под углом 45°, которые препятствуют попаданию атмосферных осадков в системы вентиляции и кондиционирования.
Преимущества
- Изготовлена из алюминиевого профиля, окрашена методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016)
- Устанавливается в стену здания при помощи саморезов, что обеспечивает простоту и надежность монтажа
- Размер 400x200 мм