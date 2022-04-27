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Решетка вентиляционная Shuft SA, 500x300 мм
5.0
2
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Shuft SA, 500x300 мм
    Арт. X69914543465
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Shuft SA, 500x300 мм

      Решетка вентиляционная Shuft SA, 500x300 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914543465
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		1.06
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Наружная решетка SHUFT серии SA предназначена для забора и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Представляют собой раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, расположенными под углом 45°, которые препятствуют попаданию атмосферных осадков в системы вентиляции и кондиционирования.

        Преимущества

        • Изготовлена из алюминиевого профиля, окрашена методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016)
        • Устанавливается в стену здания при помощи саморезов, что обеспечивает простоту и надежность монтажа
        • Размер 500x300 мм