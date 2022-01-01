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Решетка вентиляционная Shuft PG 200, 200 мм
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Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Shuft PG 200, 200 мм
    Арт. X6991454343004
    Решетка вентиляционная Shuft PG 200, 200 мм

      Решетка вентиляционная Shuft PG 200, 200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X6991454343004

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		200x200x20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитная вентиляционная решетка SHUFT серии PG применяется для защиты круглых канальных вентиляторов и систем вентиляции от попадания посторонних предметов.

        Преимущества

        • Защита от внешних предметов
        • Легкая и прочная конструкция
        • Изготовлена из оцинкованной стали
        • Крепится при помощи саморезов
        • Посадочный размер вентиляционного канала - 200 мм