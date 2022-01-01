Решетка вентиляционная Shuft PG 200, 200 мм

Преимущества

Защита от внешних предметов

Легкая и прочная конструкция

Изготовлена из оцинкованной стали

Крепится при помощи саморезов

Посадочный размер вентиляционного канала - 200 мм

Защитная вентиляционная решетка SHUFT серии PG применяется для защиты круглых канальных вентиляторов и систем вентиляции от попадания посторонних предметов.