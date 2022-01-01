Решетка вентиляционная Shuft PG 315, 315 мм
Арт. X6991454343006
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Дания
|
Количество предметов, шт
|1
|
Вес, кг
|1
- Защитная вентиляционная решетка SHUFT серии PG применяется для защиты круглых канальных вентиляторов и систем вентиляции от попадания посторонних предметов.
Преимущества
- Защита от внешних предметов
- Легкая и прочная конструкция
- Изготовлена из оцинкованной стали
- Крепится при помощи саморезов
- Посадочный размер вентиляционного канала - 300 мм