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Решетка вентиляционная Shuft PG 315, 315 мм
1 170 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Shuft PG 315, 315 мм
    Арт. X6991454343006
    Решетка вентиляционная Shuft PG 315, 315 мм

      Решетка вентиляционная Shuft PG 315, 315 мм

      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454343006

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитная вентиляционная решетка SHUFT серии PG применяется для защиты круглых канальных вентиляторов и систем вентиляции от попадания посторонних предметов.

        Преимущества

        • Защита от внешних предметов
        • Легкая и прочная конструкция
        • Изготовлена из оцинкованной стали
        • Крепится при помощи саморезов
        • Посадочный размер вентиляционного канала - 300 мм