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Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм
5.0
2
650 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм
    Арт. X699145430941
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм

      Решетка вентиляционная Vents ABC 2525РРП, 250x250 мм

      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. X699145430941
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.276
      Все характеристики
      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентиляционная решетка Vents ABC 2525РРП используется в системах приточно-вытяжной вентиляции, системах кондиционирования и воздушного отопления. Имеет небольшой вес, проста в монтаже. Идеально подойдет для установки на промышленных предприятиях, а также в квартирах многоэтажек, в частных домах. Изделие не подвержено вредному воздействию химических веществ, влаги, коррозионным процессам. Изготавливается согласно особой технологии, за счет чего она устойчива к ударам, повреждениям, сколам.

        Преимущества

        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Решетка имеет наклонные жалюзи
        • Оснащена подвижной частью для регулировки расхода воздуха
        • Регулировка живого сечения осуществляется при помощи флажка
        • Крепится при помощи шурупов или клея
        • Изготовлена из высококачественного пластика