Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Решетка вентиляционная с сеткой Event Планета П1319С, 130x190 мм
5.0
3
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная с сеткой Event Планета П1319С, 130x190 мм
    Арт. X6991454339
    5.0
    3
    Решетка вентиляционная с сеткой Event Планета П1319С, 130x190 мм

      Решетка вентиляционная с сеткой Event Планета П1319С, 130x190 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454339
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Event
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.051
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентиляционная решетка П1319С с москитной сеткой (наклонные жалюзи наружу для естественной вытяжки). Применяется для декорирования входных и выходных отверстий каналов бытовой вентиляции.

        Преимущества

        • Настенный или потолочный монтаж
        • Крепление при помощи шурупов
        • Изготовлена из ABS-пластика
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых
        • Размер 130x190 мм