Решетка вентиляционная с сеткой Event Планета П1319С, 130x190 мм
Арт. X6991454339
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.051
- Вентиляционная решетка П1319С с москитной сеткой (наклонные жалюзи наружу для естественной вытяжки). Применяется для декорирования входных и выходных отверстий каналов бытовой вентиляции.
Преимущества
- Настенный или потолочный монтаж
- Крепление при помощи шурупов
- Изготовлена из ABS-пластика
- Оснащена защитной сеткой от насекомых
- Размер 130x190 мм