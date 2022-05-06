Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм

Преимущества

Представляет собой одноэлементную конструкцию

Подходит для настенного или потолочного монтажа

Решетки имеют наклонные жалюзи

Оснащена защитной сеткой от насекомых

Крепится при помощи саморезов

Изготовлена из высококачественного пластика

Решетка вентиляционная вытяжная ERA 2323С предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.