Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм
Арт. X699145430943
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.15
- Решетка вентиляционная вытяжная ERA 2323С предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
Преимущества
- Представляет собой одноэлементную конструкцию
- Подходит для настенного или потолочного монтажа
- Решетки имеют наклонные жалюзи
- Оснащена защитной сеткой от насекомых
- Крепится при помощи саморезов
- Изготовлена из высококачественного пластика