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Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм
5.0
2
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм
    Арт. X699145430943
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм
    Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм
    Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм
    Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм
      Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм
      Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм
      Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм
      Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм

      Решетка вентиляционная Эра 2323C, 234x234 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145430943
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Решетка вентиляционная вытяжная ERA 2323С предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.

        Преимущества

        • Представляет собой одноэлементную конструкцию
        • Подходит для настенного или потолочного монтажа
        • Решетки имеют наклонные жалюзи
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых
        • Крепится при помощи саморезов
        • Изготовлена из высококачественного пластика