Решетка вентиляционная Vents ABC 4040РР, 400x400 мм

Преимущества

Для настенного или потолочного монтажа



Решетка имеет наклонные жалюзи

Крепится при помощи шурупов или клея

Изготавливается из высококачественного пластика

Накладная вентиляционная решетка Vents ABC 4040РР предназначена для вентиляционных ходов, играет декоративную и защитную роль. Имеет небольшой вес, проста в монтаже. Идеально подойдет для установки на промышленных предприятиях, а также в квартирах многоэтажек, в частных домах. Изделие не подвержено вредному воздействию химических веществ, влаги, коррозионным процессам. Изготавливается согласно особой технологии, за счет чего она устойчива к ударам, повреждениям, сколам. Предусматривает отверстия для крепежа, они обеспечивают надежную фиксацию изделия. Основное предназначение: защита оборудования от пыли, насекомых, посторонних предметов. Имеет презентабельный внешний вид, а также широкий диапазон использования.