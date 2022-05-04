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Решетка вентиляционная Vents ABC 4040РР, 400x400 мм
5.0
2
790 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Vents ABC 4040РР, 400x400 мм
    Арт. X699145430902
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Vents ABC 4040РР, 400x400 мм

      Решетка вентиляционная Vents ABC 4040РР, 400x400 мм

      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430902
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		400x400
      Все характеристики
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Накладная вентиляционная решетка Vents ABC 4040РР предназначена для вентиляционных ходов, играет декоративную и защитную роль. Имеет небольшой вес, проста в монтаже. Идеально подойдет для установки на промышленных предприятиях, а также в квартирах многоэтажек, в частных домах. Изделие не подвержено вредному воздействию химических веществ, влаги, коррозионным процессам. Изготавливается согласно особой технологии, за счет чего она устойчива к ударам, повреждениям, сколам. Предусматривает отверстия для крепежа, они обеспечивают надежную фиксацию изделия. Основное предназначение: защита оборудования от пыли, насекомых, посторонних предметов. Имеет презентабельный внешний вид, а также широкий диапазон использования.

        Преимущества

        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Решетка имеет наклонные жалюзи
        • Крепится при помощи шурупов или клея
        • Изготавливается из высококачественного пластика