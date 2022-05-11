Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм
Арт. X699145430905
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|136x136x23.1
- Торцевая вентиляционная решетка Vents ABC 10PK предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Лицевая часть является съемной, что удобно для чистки.
Преимущества
- Для настенного или потолочного монтажа
- Оборудована монтажным фланцем для простого соединения с круглыми воздуховодами
- Решетка имеет наклонные жалюзи
- Крепится при помощи шурупов или клея
- Изготовлена из высококачественного пластика
- Встраиваемый диаметр - D130