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Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм
5.0
3
90 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм
    Арт. X699145430905
    5.0
    3
    Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм
    Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм
      Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм

      Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430905
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		136x136x23.1
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая вентиляционная решетка Vents ABC 10PK предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Лицевая часть является съемной, что удобно для чистки.

        Преимущества

        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Оборудована монтажным фланцем для простого соединения с круглыми воздуховодами
        • Решетка имеет наклонные жалюзи
        • Крепится при помощи шурупов или клея
        • Изготовлена из высококачественного пластика
        • Встраиваемый диаметр - D130