Решетка вентиляционная Vents ABC 10PK, 100 мм

Преимущества

Для настенного или потолочного монтажа

Оборудована монтажным фланцем для простого соединения с круглыми воздуховодами

Решетка имеет наклонные жалюзи

Крепится при помощи шурупов или клея

Изготовлена из высококачественного пластика

Встраиваемый диаметр - D130

Торцевая вентиляционная решетка Vents ABC 10PK предназначена для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Лицевая часть является съемной, что удобно для чистки.