Решетка вентиляционная Эра 2030PP, 200x300 мм

Преимущества

Многоэлементная конструкция

Изготовлена из высокопрочного качественного пластика, который не темнеет и не растрескивается в процессе эксплуатации

Для настенного или потолочного монтажа

Монтаж с помощью саморезов или клея

Решетки имеют наклонные жалюзи

Благодаря съёмной лицевой части, разъёмная решётка РР позволяет без демонтажа всего изделия производить ревизионный осмотр и очистку вентиляционного отверстия

Вентиляционная разъемная решетка ERA 2030PP используется для декоративного оформления выходов каналов вытяжных систем в общественных, промышленных и жилых зданиях.