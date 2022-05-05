Решетка вентиляционная Эра 2030PP, 200x300 мм
Арт. X699145430953
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.2
- Вентиляционная разъемная решетка ERA 2030PP используется для декоративного оформления выходов каналов вытяжных систем в общественных, промышленных и жилых зданиях.
Преимущества
- Многоэлементная конструкция
- Изготовлена из высокопрочного качественного пластика, который не темнеет и не растрескивается в процессе эксплуатации
- Для настенного или потолочного монтажа
- Монтаж с помощью саморезов или клея
- Решетки имеют наклонные жалюзи
- Благодаря съёмной лицевой части, разъёмная решётка РР позволяет без демонтажа всего изделия производить ревизионный осмотр и очистку вентиляционного отверстия