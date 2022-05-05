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Решетка вентиляционная Эра 2030PP, 200x300 мм
5.0
2
340 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Эра 2030PP, 200x300 мм
    Арт. X699145430953
    5.0
    2
    Решетка вентиляционная Эра 2030PP, 200x300 мм
    Решетка вентиляционная Эра 2030PP, 200x300 мм
      Решетка вентиляционная Эра 2030PP, 200x300 мм
      Решетка вентиляционная Эра 2030PP, 200x300 мм

      Решетка вентиляционная Эра 2030PP, 200x300 мм

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430953
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.2
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентиляционная разъемная решетка ERA 2030PP используется для декоративного оформления выходов каналов вытяжных систем в общественных, промышленных и жилых зданиях.

        Преимущества

        • Многоэлементная конструкция
        • Изготовлена из высокопрочного качественного пластика, который не темнеет и не растрескивается в процессе эксплуатации
        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Монтаж с помощью саморезов или клея
        • Решетки имеют наклонные жалюзи
        • Благодаря съёмной лицевой части, разъёмная решётка РР позволяет без демонтажа всего изделия производить ревизионный осмотр и очистку вентиляционного отверстия