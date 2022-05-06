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Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
4.5
2
155 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
    Арт. X699145430907
    4.5
    2
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
    Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм
      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм

      Решетка вентиляционная с сеткой и рамкой Эра 2121Р, 208x208 мм

      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X699145430907
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.11
      Все характеристики
      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Решетка вентиляционная вытяжная ERA 2121Р предназначена декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий. Защищает от проникновения насекомых и грязи из вентиляционного канала в помещение.

        Преимущества

        • Многоэлементная конструкция
        • Изготовлена из высокопрочного качественного пластика, который не темнеет и не растрескивается в процессе эксплуатации
        • Для настенного или потолочного монтажа
        • Монтаж с помощью саморезов или клея
        • Решетка имеет наклонные жалюзи
        • Оснащена защитной сеткой от насекомых
        • Благодаря съёмной лицевой части, разъёмная решётка Р позволяет без демонтажа всего изделия производить ревизионный осмотр и очистку вентиляционного отверстия