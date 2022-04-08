Респиратор 3М 8122

Преимущества

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ обеспечивает низкое сопротивление дыханию, облегчает общение, поток выдахаемого воздуха направляется вниз, что уменьшает запотевание защитных очков, лицевых и сварочных щитков. Конструкция клапана уникальна, разработана компанией 3М для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски

Чашеобразная форма : Легкая конструкция, устойчивая к смятию, с плотным прилеганием лицу; Обеспечивает удобное просторное внутреннее пространство; Легко надевается

Длинный и гибкий носовой зажим надежно фиксирует фильтрующую полумаску на лице

Эффективный фильтр производства компании 3М обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию





Противоаэрозольная фильтрующая полумаска 3М 8122, класс защиты FFP2 NR D, 10шт/уп. 7100050788 применяется для защиты от пылей и туманов концентрацией до 12 ПДК. Имеет чашеобразную форму и оснащена резиновыми оголовьями с 4 точками крепления. Гипоаллергенный мягкий слой, носовой зажим и потовпитывающая прокладка обеспечивают комфортное ношение.