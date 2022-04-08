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Респиратор 3М 8122
5.0
2
Найти аналог
Респираторы
    Респиратор 3М 8122
    Арт. X13280538
    5.0
    2
    Респиратор 3М 8122

    Респиратор 3М 8122

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X13280538
    5.0
    2

    Характеристики

    Тип
    		респиратор
    Класс защиты
    		FFP2
    Тип респиратора
    		одноразовый
    Материал
    		полипропилен
    Формованный
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Противоаэрозольная фильтрующая полумаска 3М 8122, класс защиты FFP2 NR D, 10шт/уп. 7100050788 применяется для защиты от пылей и туманов концентрацией до 12 ПДК. Имеет чашеобразную форму и оснащена резиновыми оголовьями с 4 точками крепления. Гипоаллергенный мягкий слой, носовой зажим и потовпитывающая прокладка обеспечивают комфортное ношение.

      Преимущества

      • Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ обеспечивает низкое сопротивление дыханию, облегчает общение, поток выдахаемого воздуха направляется вниз, что уменьшает запотевание защитных очков, лицевых и сварочных щитков. Конструкция клапана уникальна, разработана компанией 3М для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски
      • Чашеобразная форма : Легкая конструкция, устойчивая к смятию, с плотным прилеганием лицу; Обеспечивает удобное просторное внутреннее пространство; Легко надевается
      • Длинный и гибкий носовой зажим надежно фиксирует фильтрующую полумаску на лице
      • Эффективный фильтр производства компании 3М обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию