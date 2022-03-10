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Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 4 А00142
5.0
2
2 619 ₽
3 490 ₽
Для уровней и нивелиров
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 4 А00142
    Арт. X303100221
    5.0
    2
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 4 А00142
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 4 А00142
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 4 А00142
      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 4 А00142
      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 4 А00142
      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 4 А00142

      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 4 А00142

      • -871 ₽
      2 619 ₽
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X303100221
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		рейка
      Высота рейки, м
      		4
      Все характеристики
      • -871 ₽
      2 619 ₽
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Рейка STAFF 4 (А00142) торгового бренда ADA имеет высоту 4 метра и предназначена для проведения различных измерительных, строительных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Рейка, выполнена из качественного алюминиевого сплава
        • Профиль цельно-литой с ребрами жесткости, что делает его достаточно прочным
        • Металлизированная кнопка у реек ADA надежно фиксирует раскладные колена и служит долго
        • Шкала "Е" с лицевой стороны красно/черного цвета и миллиметровая шкала с оборотной стороны
        • На верхней части колен стоит пластиковая окантовка с прорезью, в которую можно устанавливать пузырьковый уровень с креплением типа "уголок"
        • Так же есть возможность установки защелкивающегося пластикового пузырькового уровня прямо на профиль рейки