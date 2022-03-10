Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 4 А00142

Преимущества

Рейка, выполнена из качественного алюминиевого сплава

Профиль цельно-литой с ребрами жесткости, что делает его достаточно прочным

Металлизированная кнопка у реек ADA надежно фиксирует раскладные колена и служит долго

Шкала "Е" с лицевой стороны красно/черного цвета и миллиметровая шкала с оборотной стороны

На верхней части колен стоит пластиковая окантовка с прорезью, в которую можно устанавливать пузырьковый уровень с креплением типа "уголок"

Так же есть возможность установки защелкивающегося пластикового пузырькового уровня прямо на профиль рейки

Рейка STAFF 4 (А00142) торгового бренда ADA имеет высоту 4 метра и предназначена для проведения различных измерительных, строительных и ремонтных работ.