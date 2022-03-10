Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 5 А00143
Арт. X303100220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|рейка
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Высота рейки, м
|5
- Нивелирная рейка ADA STAFF 5 - телескопическая рейка для работ с большими перепадами высот и на карьерах.
Преимущества
- Профиль цельнолитой с ребрами жесткости, что делает его достаточно прочным
- Металлизированная кнопка у реек ADA надежно фиксирует раскладные колена и служит долго
- Шкала "Е" с лицевой стороны красно/черного цвета и миллиметровая шкала с оборотной стороны
- На верхней части колен стоит пластиковая окантовка с прорезью, в которую можно устанавливать пузырьковый уровень с креплением типа "уголок"
- Так же есть возможность установки защелкивающегося пластикового пузырькового уровня прямо на профиль рейки