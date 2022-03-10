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Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 5 А00143
5.0
2
4 490 ₽
Для уровней и нивелиров
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 5 А00143
    Арт. X303100220
    5.0
    2
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 5 А00143
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 5 А00143
    Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 5 А00143
      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 5 А00143
      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 5 А00143
      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 5 А00143

      Рейка нивелирная телескопическая Ada STAFF 5 А00143

      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X303100220
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		рейка
      Высота рейки, м
      		5
      Все характеристики
      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Нивелирная рейка ADA STAFF 5 - телескопическая рейка для работ с большими перепадами высот и на карьерах.

        Преимущества

        • Профиль цельнолитой с ребрами жесткости, что делает его достаточно прочным
        • Металлизированная кнопка у реек ADA надежно фиксирует раскладные колена и служит долго
        • Шкала "Е" с лицевой стороны красно/черного цвета и миллиметровая шкала с оборотной стороны
        • На верхней части колен стоит пластиковая окантовка с прорезью, в которую можно устанавливать пузырьковый уровень с креплением типа "уголок"
        • Так же есть возможность установки защелкивающегося пластикового пузырькового уровня прямо на профиль рейки