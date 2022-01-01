Преимущества

Специальная рукоять позволяет быстро и просто регулировать высоту режущего вала в зависимости от размеров заготовки

Запуск и остановка рейсмусового деревообрабатывающего станка Ставр СДР-318/2000 осуществляется одной кнопкой, что максимально упрощает управление агрегатом

Мерная шкала с указателем, которая располагается на передней панели, служит для регулировки высоты стола и обеспечивает точность строгания заготовки в размер

Благодаря двум ручкам, которые располагаются по бокам корпуса, транспортировка модели не составит труда

Загрузочный и разгрузочный столы имею откидное исполнение, что способствует компактности хранения, а также позволяет работать с заготовками большого размера

Специальные отверстия в основании модели дают возможность закреплять станок на опоре и максимально снижать уровень вибрации во время эксплуатации





Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000 служит для работы с заготовками толщиной от 5 до 153 мм и шириной до 318 мм. Наличие подающего механизма позволяет максимально облегчить работу оператора. Патрубок для подключения пылесборника дает возможность содержать рабочее место в чистоте. Благодаря наличию верхних роликов в конструкции модели возврат заготовки осуществляется легко и быстро. Магнитный выключатель защищает агрегат от самопроизвольного пуска в случае внезапного отключения питания сети. Рекомендуется использовать древесные заготовки с минимальным количеством сучков. Диапазон рабочих температур станка составляет от плюс 5 до плюс 40 градусов.