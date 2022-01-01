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Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
    Арт. О00000025246
    Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
    Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
    Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
    Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
    Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
    Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
    Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
    Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
    Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
      Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
      Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
      Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
      Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
      Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
      Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
      Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
      Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000
      Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000

      Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025246

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		2000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Ставр СДР-318/2000 служит для работы с заготовками толщиной от 5 до 153 мм и шириной до 318 мм. Наличие подающего механизма позволяет максимально облегчить работу оператора. Патрубок для подключения пылесборника дает возможность содержать рабочее место в чистоте. Благодаря наличию верхних роликов в конструкции модели возврат заготовки осуществляется легко и быстро. Магнитный выключатель защищает агрегат от самопроизвольного пуска в случае внезапного отключения питания сети. Рекомендуется использовать древесные заготовки с минимальным количеством сучков. Диапазон рабочих температур станка составляет от плюс 5 до плюс 40 градусов.

        Преимущества

        • Специальная рукоять позволяет быстро и просто регулировать высоту режущего вала в зависимости от размеров заготовки
        • Запуск и остановка рейсмусового деревообрабатывающего станка Ставр СДР-318/2000 осуществляется одной кнопкой, что максимально упрощает управление агрегатом
        • Мерная шкала с указателем, которая располагается на передней панели, служит для регулировки высоты стола и обеспечивает точность строгания заготовки в размер
        • Благодаря двум ручкам, которые располагаются по бокам корпуса, транспортировка модели не составит труда
        • Загрузочный и разгрузочный столы имею откидное исполнение, что способствует компактности хранения, а также позволяет работать с заготовками большого размера
        • Специальные отверстия в основании модели дают возможность закреплять станок на опоре и максимально снижать уровень вибрации во время эксплуатации