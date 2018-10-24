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Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
4.5
2
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Арт. Х12368
    4.5
    2
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
    Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)

      Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12368
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		1800
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Легкий и компактный рейсмусовый станок Jet JWP-12 предназначен для индивидуального использования в столярных мастерских и «на выезде» в условиях стройки. Оснащен коллекторным двигателем. Двигатели этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому JWP-12 оснащен датчиком перегрева, отключающим питание, когда нужен перерыв на охлаждение. По качеству строгания станок не уступает стационарным моделям начального уровня, напротив, высокая скорость вращения ножевого вала делает его в ряде случаев более предпочтительным. Есть все стандартные системы, характерные и для стационарных аналогов: механизм автоподачи, подающий и разгрузочный столы с роликами (для удобства транспортировки и хранения они сделаны складными), ролики сверху корпуса для обратной подачи заготовки. Регулировку высоты ножевого вала, в зависимости от размера детали, производят единственной вращающейся рукояткой.

        Преимущества

        • Эффективный коллекторный двигатель
        • Режим работы - повторно кратковременный
        • Максимальная глубина строгания за один проход - 2.5 мм
        • Минимальная длина заготовки - 130 мм
        • Длина рейсмусового стола (с удлинителями) - 295 (690) мм
        • Небольшой вес
        • Есть датчик перегрева
        • Сверху корпуса есть ролики для обратной подачи заготовки
        • Механизм автоподачи
        • Простота применения