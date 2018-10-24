Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)
Арт. Х12368
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Потребляемая мощность, Вт
|1800
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Напряжение сети, В
|230
- Легкий и компактный рейсмусовый станок Jet JWP-12 предназначен для индивидуального использования в столярных мастерских и «на выезде» в условиях стройки. Оснащен коллекторным двигателем. Двигатели этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому JWP-12 оснащен датчиком перегрева, отключающим питание, когда нужен перерыв на охлаждение. По качеству строгания станок не уступает стационарным моделям начального уровня, напротив, высокая скорость вращения ножевого вала делает его в ряде случаев более предпочтительным. Есть все стандартные системы, характерные и для стационарных аналогов: механизм автоподачи, подающий и разгрузочный столы с роликами (для удобства транспортировки и хранения они сделаны складными), ролики сверху корпуса для обратной подачи заготовки. Регулировку высоты ножевого вала, в зависимости от размера детали, производят единственной вращающейся рукояткой.
Преимущества
- Эффективный коллекторный двигатель
- Режим работы - повторно кратковременный
- Максимальная глубина строгания за один проход - 2.5 мм
- Минимальная длина заготовки - 130 мм
- Длина рейсмусового стола (с удлинителями) - 295 (690) мм
- Небольшой вес
- Есть датчик перегрева
- Сверху корпуса есть ролики для обратной подачи заготовки
- Механизм автоподачи
- Простота применения