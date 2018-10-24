Рейсмусовый станок переносной Jet JWP-12 JE10000840M (318 мм)

Легкий и компактный рейсмусовый станок Jet JWP-12 предназначен для индивидуального использования в столярных мастерских и «на выезде» в условиях стройки. Оснащен коллекторным двигателем. Двигатели этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому JWP-12 оснащен датчиком перегрева, отключающим питание, когда нужен перерыв на охлаждение. По качеству строгания станок не уступает стационарным моделям начального уровня, напротив, высокая скорость вращения ножевого вала делает его в ряде случаев более предпочтительным. Есть все стандартные системы, характерные и для стационарных аналогов: механизм автоподачи, подающий и разгрузочный столы с роликами (для удобства транспортировки и хранения они сделаны складными), ролики сверху корпуса для обратной подачи заготовки. Регулировку высоты ножевого вала, в зависимости от размера детали, производят единственной вращающейся рукояткой.

Преимущества