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Ацетиленовый сварочный резак Автоген-М Маяк-1-01, для резки
5.0
2
3 580 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Ацетиленовый сварочный резак Автоген-М Маяк-1-01
Арт. 70604
5.0
2
Ацетиленовый сварочный резак Автоген-М Маяк-1-01, для резки
  • Персональная скидка

Ацетиленовый сварочный резак Автоген-М Маяк-1-01

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3 580 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 70604
5.0
2

Характеристики

Производитель
Автоген - М
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Класс товара
бытовой
Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
9
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 580 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ацетиленовый резак Маяк 1-01 до 100мм 0001219 предназначен для ручной разделительной резки. Устройство относится к классу маломощного оборудования. Данная модель позволяет производить резку заготовок из углеродистой и низкоуглеродистой стали толщиной до 100 мм. Резак состоит из ствола, смесительной камеры, ниппелей, головки и сменного мундштука.

    Преимущества

    • Подогрев металла и резка происходит при сгорании газовой смеси ацетилена и кислорода. Температура ацетилен-кислородного пламени составляет около 3200 С. Высокая температура сгорания газовой смеси позволяет быстро нагреть поверхность металла. Качество горючего газа (ацетилена) должно быть не ниже 95.5% по ГОСТ 5191-79
    • Щелевое сопло обеспечивает малое количество брызг при резке. Сопло легко подвергается чистке и ремонту
    • Ацетиленовый резак Маяк 1-01 до 100мм 0001219 оснащен вентилями подачи режущего кислорода, подачи подогревающего кислорода и горючего газа. Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 5191-79
    • Лёгкий вес, рукоятка из алюминиевого корпуса и простота конструкции устройства обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы
    • Соединение с газовыми баллонами обязательно должно происходит через устройства защиты от обратного пламени и газовый редуктор