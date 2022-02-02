Ацетиленовый сварочный резак Автоген-М Маяк-1-01, для резки

Преимущества

Подогрев металла и резка происходит при сгорании газовой смеси ацетилена и кислорода. Температура ацетилен-кислородного пламени составляет около 3200 С. Высокая температура сгорания газовой смеси позволяет быстро нагреть поверхность металла. Качество горючего газа (ацетилена) должно быть не ниже 95.5% по ГОСТ 5191-79

Щелевое сопло обеспечивает малое количество брызг при резке. Сопло легко подвергается чистке и ремонту

Ацетиленовый резак Маяк 1-01 до 100мм 0001219 оснащен вентилями подачи режущего кислорода, подачи подогревающего кислорода и горючего газа. Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 5191-79

Лёгкий вес, рукоятка из алюминиевого корпуса и простота конструкции устройства обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы

Соединение с газовыми баллонами обязательно должно происходит через устройства защиты от обратного пламени и газовый редуктор

Ацетиленовый резак Маяк 1-01 до 100мм 0001219 предназначен для ручной разделительной резки. Устройство относится к классу маломощного оборудования. Данная модель позволяет производить резку заготовок из углеродистой и низкоуглеродистой стали толщиной до 100 мм. Резак состоит из ствола, смесительной камеры, ниппелей, головки и сменного мундштука.