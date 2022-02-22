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Резак пропановый удлиненный Автоген-М Маяк-2-01
5.0
2
8 170 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Резак пропановый удлиненный Автоген-М Маяк-2-01
Арт. 70633
5.0
2
Резак пропановый удлиненный Автоген-М Маяк-2-01
Резак пропановый удлиненный Автоген-М Маяк-2-01
  • Персональная скидка
Резак пропановый удлиненный Автоген-М Маяк-2-01
Резак пропановый удлиненный Автоген-М Маяк-2-01

Резак пропановый удлиненный Автоген-М Маяк-2-01

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8 170 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. 70633
5.0
2

Характеристики

Производитель
Автоген - М
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Соединительная резьба
M16x1.5
Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
9
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 170 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пропановый резак Маяк 2-01 удл. L=820 мм 0001436 представляет собой оборудование для разделительной ручной резки. Подходит для обработки металлических деталей и заготовок толщиной до 100 мм. Резак данной модели обладает удлиненной конструкцией. Состоит из инжектора, ствола, смесительной камеры, головки, сменного мундштука и ниппелей.

    Преимущества

    • Подогрев металла и резка происходит при сгорании газовой смеси пропана и кислорода. Температура пропан-кислородного пламени составляет около 1000 С. Преимущество пропана в качестве горючего газа заключается в низкой цене
    • Конструкция инжектора обеспечивает стабильный процесс горения при любом давлении горючего газа. Особенностью инжектора также является низкий расход горючего газа при высоком КПД
    • Щелевое сопло обеспечивает малое количество брызг при резке. Сопло легко подвергается чистке и ремонту
    • Пропановый резак Маяк 2-01 удл. L=820 мм 0001436 оснащен вентилем подачи режущего кислорода, вентилем подачи подогревающего кислорода, вентилем подачи горючего газа. Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 5191-79
    • Лёгкий вес, рукоятка из алюминиевого корпуса и простота конструкции устройства обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы
    • Соединение с газовыми баллонами обязательно должно происходит через устройства защиты от обратного пламени и газовый редуктор