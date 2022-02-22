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Резак пропановый удлиненный Автоген-М Маяк-2-01
Арт. 70633
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединительная резьба
|M16x1.5
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Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
|9
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- Пропановый резак Маяк 2-01 удл. L=820 мм 0001436 представляет собой оборудование для разделительной ручной резки. Подходит для обработки металлических деталей и заготовок толщиной до 100 мм. Резак данной модели обладает удлиненной конструкцией. Состоит из инжектора, ствола, смесительной камеры, головки, сменного мундштука и ниппелей.
Преимущества
- Подогрев металла и резка происходит при сгорании газовой смеси пропана и кислорода. Температура пропан-кислородного пламени составляет около 1000 С. Преимущество пропана в качестве горючего газа заключается в низкой цене
- Конструкция инжектора обеспечивает стабильный процесс горения при любом давлении горючего газа. Особенностью инжектора также является низкий расход горючего газа при высоком КПД
- Щелевое сопло обеспечивает малое количество брызг при резке. Сопло легко подвергается чистке и ремонту
- Пропановый резак Маяк 2-01 удл. L=820 мм 0001436 оснащен вентилем подачи режущего кислорода, вентилем подачи подогревающего кислорода, вентилем подачи горючего газа. Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 5191-79
- Лёгкий вес, рукоятка из алюминиевого корпуса и простота конструкции устройства обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы
- Соединение с газовыми баллонами обязательно должно происходит через устройства защиты от обратного пламени и газовый редуктор