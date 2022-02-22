Резак пропановый удлиненный Автоген-М Маяк-2-01

Преимущества

Подогрев металла и резка происходит при сгорании газовой смеси пропана и кислорода. Температура пропан-кислородного пламени составляет около 1000 С. Преимущество пропана в качестве горючего газа заключается в низкой цене

Конструкция инжектора обеспечивает стабильный процесс горения при любом давлении горючего газа. Особенностью инжектора также является низкий расход горючего газа при высоком КПД

Щелевое сопло обеспечивает малое количество брызг при резке. Сопло легко подвергается чистке и ремонту

Пропановый резак Маяк 2-01 удл. L=820 мм 0001436 оснащен вентилем подачи режущего кислорода, вентилем подачи подогревающего кислорода, вентилем подачи горючего газа. Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 5191-79

Лёгкий вес, рукоятка из алюминиевого корпуса и простота конструкции устройства обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы

Соединение с газовыми баллонами обязательно должно происходит через устройства защиты от обратного пламени и газовый редуктор

Пропановый резак Маяк 2-01 удл. L=820 мм 0001436 представляет собой оборудование для разделительной ручной резки. Подходит для обработки металлических деталей и заготовок толщиной до 100 мм. Резак данной модели обладает удлиненной конструкцией. Состоит из инжектора, ствола, смесительной камеры, головки, сменного мундштука и ниппелей.