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Универсальный резак Донмет Р1 143А/П 9/9
5.0
2
Найти аналог
Резаки
    Универсальный резак Донмет Р1 143А/П 9/9
    Арт. 70688
    5.0
    2
    Универсальный резак Донмет Р1 143А/П 9/9

      Универсальный резак Донмет Р1 143А/П 9/9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70688
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Класс товара
      		профессиональный
      Соединительная резьба
      		M16x1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный резак Донмет Р1 143 А/П 9/9 СВ000005997 - это эффективный ручной инструмент для работы с низколегированной сталью. Приспособление используется на металлообрабатывающем производстве и позволяет быстро резать арматуру и листы толщиной до 100 мм. В качестве рабочего газа используется пропан или ацетилен. Модель комплектуется всеми необходимыми мундштуками для стабильной и продолжительной работы.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Устойчивость к обратному удару
        • Инжекторное смешение газов
        • Прочная конструкция
        • Ниппели - 9/9 мм
        • Входное отверстие - М16х1.5
        • Длина модели - 500 мм