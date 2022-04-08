Универсальный резак Донмет Р1 143А/П 9/9

Преимущества

Небольшой вес

Устойчивость к обратному удару

Инжекторное смешение газов

Прочная конструкция

Ниппели - 9/9 мм

Входное отверстие - М16х1.5

Длина модели - 500 мм

Универсальный резак Донмет Р1 143 А/П 9/9 СВ000005997 - это эффективный ручной инструмент для работы с низколегированной сталью. Приспособление используется на металлообрабатывающем производстве и позволяет быстро резать арматуру и листы толщиной до 100 мм. В качестве рабочего газа используется пропан или ацетилен. Модель комплектуется всеми необходимыми мундштуками для стабильной и продолжительной работы.