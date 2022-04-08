Универсальный резак Донмет Р1 143А/П 9/9
Арт. 70688
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Класс товара
|профессиональный
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Соединительная резьба
|M16x1.5
- Универсальный резак Донмет Р1 143 А/П 9/9 СВ000005997 - это эффективный ручной инструмент для работы с низколегированной сталью. Приспособление используется на металлообрабатывающем производстве и позволяет быстро резать арматуру и листы толщиной до 100 мм. В качестве рабочего газа используется пропан или ацетилен. Модель комплектуется всеми необходимыми мундштуками для стабильной и продолжительной работы.
Преимущества
- Небольшой вес
- Устойчивость к обратному удару
- Инжекторное смешение газов
- Прочная конструкция
- Ниппели - 9/9 мм
- Входное отверстие - М16х1.5
- Длина модели - 500 мм