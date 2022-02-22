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Резак пропановый Донмет РГР-142П 6/6
5.0
2
Найти аналог
Резаки
    Резак пропановый Донмет РГР-142П 6/6
    Арт. 70643
    5.0
    2
    Резак пропановый Донмет РГР-142П 6/6
    Резак пропановый Донмет РГР-142П 6/6
      Резак пропановый Донмет РГР-142П 6/6
      Резак пропановый Донмет РГР-142П 6/6

      Резак пропановый Донмет РГР-142П 6/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70643
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Класс товара
      		профессиональный
      Угол наклона головной части резака, град
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пропановый резак Донмет Р1 142П 6/6 СВ000000627 - это инжекторный инструмент для раскраивания металла толщиной до 100 мм. Устройство эффективно работает с углеродистыми и низколегированными сталями, пользуется популярностью на строительных и ремонтных площадках. Особая конструкция мундштуков исключает воспламенение кислорода и пропана во внутренних полостях модели, что способствует ее безопасности в работе и долгому сроку службы.

        Преимущества

        • Входное и выходное отверстие - М12х1.25
        • Ниппель диаметром 6/6 мм
        • Защита вентилей от изнашивания
        • Расход рабочего газа - 0.48 куб м/ч
        • Длина устройства - 500 мм
        • Запатентованная конструкция смесительного устройства
        • Качественная сборка
        • Эффективная немецкая смазка регулирующих узлов