Резак пропановый Донмет РГР-142П 6/6
Арт. 70643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Класс товара
|профессиональный
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Угол наклона головной части резака, град
|90
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- Пропановый резак Донмет Р1 142П 6/6 СВ000000627 - это инжекторный инструмент для раскраивания металла толщиной до 100 мм. Устройство эффективно работает с углеродистыми и низколегированными сталями, пользуется популярностью на строительных и ремонтных площадках. Особая конструкция мундштуков исключает воспламенение кислорода и пропана во внутренних полостях модели, что способствует ее безопасности в работе и долгому сроку службы.
Преимущества
- Входное и выходное отверстие - М12х1.25
- Ниппель диаметром 6/6 мм
- Защита вентилей от изнашивания
- Расход рабочего газа - 0.48 куб м/ч
- Длина устройства - 500 мм
- Запатентованная конструкция смесительного устройства
- Качественная сборка
- Эффективная немецкая смазка регулирующих узлов