Резак пропановый Донмет РГР-142П 6/6

Преимущества

Входное и выходное отверстие - М12х1.25

Ниппель диаметром 6/6 мм

Защита вентилей от изнашивания

Расход рабочего газа - 0.48 куб м/ч

Длина устройства - 500 мм

Запатентованная конструкция смесительного устройства

Качественная сборка

Эффективная немецкая смазка регулирующих узлов

Пропановый резак Донмет Р1 142П 6/6 СВ000000627 - это инжекторный инструмент для раскраивания металла толщиной до 100 мм. Устройство эффективно работает с углеродистыми и низколегированными сталями, пользуется популярностью на строительных и ремонтных площадках. Особая конструкция мундштуков исключает воспламенение кислорода и пропана во внутренних полостях модели, что способствует ее безопасности в работе и долгому сроку службы.