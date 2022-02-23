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Резак ацетиленовый Донмет РГР-300А
4.0
2
Найти аналог
Резаки
    Резак ацетиленовый Донмет РГР-300А
    Арт. 70630
    4.0
    2
    Резак ацетиленовый Донмет РГР-300А
    Резак ацетиленовый Донмет РГР-300А
      Резак ацетиленовый Донмет РГР-300А
      Резак ацетиленовый Донмет РГР-300А

      Резак ацетиленовый Донмет РГР-300А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70630
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Класс товара
      		профессиональный
      Угол наклона головной части резака, град
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ацетиленовый резак Донмет Р3 300А 9/9 СВ000000028 режет низкоуглеродистую сталь толщиной до 300 мм без лишних усилий со стороны пользователя. Устройство активно используется на производстве металлоконструкций и в строительной сфере. Благодаря устойчивости к обратному удару модель отличается безопасностью применения даже в руках новичка. Инжекторное смешивание газов обеспечивает экономный расход ацетилена в объеме 0.68 куб м / ч.

        Преимущества

        • Вентильная конструкция
        • Защита регулирующих узлов смазкой LUBCON (Германия)
        • Входное соединение - М16х1.5
        • Диаметр ниппеля - 9/9 мм
        • Длина модели - 520 мм