Резак ацетиленовый Донмет РГР-300А
Арт. 70630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Класс товара
|профессиональный
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Угол наклона головной части резака, град
|90
- Ацетиленовый резак Донмет Р3 300А 9/9 СВ000000028 режет низкоуглеродистую сталь толщиной до 300 мм без лишних усилий со стороны пользователя. Устройство активно используется на производстве металлоконструкций и в строительной сфере. Благодаря устойчивости к обратному удару модель отличается безопасностью применения даже в руках новичка. Инжекторное смешивание газов обеспечивает экономный расход ацетилена в объеме 0.68 куб м / ч.
Преимущества
- Вентильная конструкция
- Защита регулирующих узлов смазкой LUBCON (Германия)
- Входное соединение - М16х1.5
- Диаметр ниппеля - 9/9 мм
- Длина модели - 520 мм