Резак ацетиленовый Донмет РГР-300А

Преимущества

Вентильная конструкция

Защита регулирующих узлов смазкой LUBCON (Германия)

Входное соединение - М16х1.5

Диаметр ниппеля - 9/9 мм

Длина модели - 520 мм

Ацетиленовый резак Донмет Р3 300А 9/9 СВ000000028 режет низкоуглеродистую сталь толщиной до 300 мм без лишних усилий со стороны пользователя. Устройство активно используется на производстве металлоконструкций и в строительной сфере. Благодаря устойчивости к обратному удару модель отличается безопасностью применения даже в руках новичка. Инжекторное смешивание газов обеспечивает экономный расход ацетилена в объеме 0.68 куб м / ч.