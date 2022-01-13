Резак сварочный пропановый Факел РС-3П, для резки металла и сталей

Резак пропановый РС-3П позволяет вручную разделять и нарезать сталь с низким содержанием примесей, в том числе при низком содержании в сплаве кислорода. Применяется для резки деталей толщиной от пяти до ста десяти миллиметров, при условии совместного использования с факелом РС-3П природного газа или газовых смесей на основе пропана и бутана. Купить резак газовый РС-3П стоит из-за его удобства использования и простоты устройства прибора - они являются показателями долготы службы и надежности оборудования.

Преимущества резака РС-3П пропан:

Портативный;

Прочный;

Универсальный;

Управляемый.

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