Резак сварочный пропановый Факел РС-3П, для резки металла и сталей

Резак пропановый Факел РС-3П
Арт. 706195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
|9
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Резак пропановый РС-3П позволяет вручную разделять и нарезать сталь с низким содержанием примесей, в том числе при низком содержании в сплаве кислорода. Применяется для резки деталей толщиной от пяти до ста десяти миллиметров, при условии совместного использования с факелом РС-3П природного газа или газовых смесей на основе пропана и бутана. Купить резак газовый РС-3П стоит из-за его удобства использования и простоты устройства прибора - они являются показателями долготы службы и надежности оборудования.
Преимущества резака РС-3П пропан:
- Портативный;
- Прочный;
- Универсальный;
- Управляемый.
Комплектация:
- Резак в сборе с мундштуком № 1Р;
- Мундштук №2 в сборе;
- Кольцо 004-007-19-2-3 ГОСТ 18829 (4 шт.);
- Кольцо 010-013-19-2-3 ГОСТ 18829 (2 шт.);
- Кольцо 009-012-19-2-3 ГОСТ 18829 (1 шт.).