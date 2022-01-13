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Резак сварочный пропановый Факел РС-3П, для резки металла и сталей
5.0
1
8 850 ₽
Резаки
    Резак пропановый Факел РС-3П
    Арт. 706195
    5.0
    1
    Резак сварочный пропановый Факел РС-3П, для резки металла и сталей
    Резак сварочный пропановый Факел РС-3П, для резки металла и сталей
      Резак сварочный пропановый Факел РС-3П, для резки металла и сталей
      Резак сварочный пропановый Факел РС-3П, для резки металла и сталей

      Резак пропановый Факел РС-3П

      8 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 706195
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Факел
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
      		9
      Все характеристики
      8 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Резак пропановый РС-3П позволяет вручную разделять и нарезать сталь с низким содержанием примесей, в том числе при низком содержании в сплаве кислорода. Применяется для резки деталей толщиной от пяти до ста десяти миллиметров, при условии совместного использования с факелом РС-3П природного газа или газовых смесей на основе пропана и бутана. Купить резак газовый РС-3П стоит из-за его удобства использования и простоты устройства прибора - они являются показателями долготы службы и надежности оборудования.

        Преимущества резака РС-3П пропан:

        • Портативный;
        • Прочный;
        • Универсальный;
        • Управляемый.

        Комплектация:

        • Резак в сборе с мундштуком № 1Р;
        • Мундштук №2 в сборе;
        • Кольцо 004-007-19-2-3 ГОСТ 18829 (4 шт.);
        • Кольцо 010-013-19-2-3 ГОСТ 18829 (2 шт.);
        • Кольцо 009-012-19-2-3 ГОСТ 18829 (1 шт.).