Резак Конорд Р3 ДОН-300П

Резак пропановый Р3 "ДОН" 300П предназначен для ручной разделительной резки (раскроя) листового и сортового металла из углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 300 мм.Технические характеристики:Толщина разрезаемой стали, мм 200-300Мундштук внутренний, № 6Мундштук наружний, № 2Давление на входе в резак, МПа пропан-бутана 0,02-0,15кислорода 1,0Расход газа, м3/ч пропан-бутана 0,62кислорода 33,2Габаритные размеры, мм (не более) 750х145х45Масса, кг (не более) 0,81