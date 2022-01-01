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Резак КОРД 01П пропан.стандарт
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Резаки
    Резак КОРД 01П пропан.стандарт
    Арт. 70682

      Резак КОРД 01П пропан.стандарт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70682

      Характеристики

      Производитель
      		Корд
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резаки универсальные повышенной надежности Р3 и Р3Р «Корд» (РЗР — с рычажным включением режущего кислорода) предназначены для ручной разделительной резки малоуглеродистых и низколегированных сталей толщиной до 300 мм (по спец.заказу до 500 мм) с использованием пламени, образуемого сжиганием горючего газа с кислородом.
        В качестве горючего газа может быть использован ацетилен, пропан-бутан, природный газ метан или газ МАФ.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность