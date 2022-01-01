Резак КОРД 01П пропан.стандарт

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Резаки универсальные повышенной надежности Р3 и Р3Р «Корд» (РЗР — с рычажным включением режущего кислорода) предназначены для ручной разделительной резки малоуглеродистых и низколегированных сталей толщиной до 300 мм (по спец.заказу до 500 мм) с использованием пламени, образуемого сжиганием горючего газа с кислородом.В качестве горючего газа может быть использован ацетилен, пропан-бутан, природный газ метан или газ МАФ.