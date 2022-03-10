Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В

- Персональная скидка
Универсальный резак Олимп Р3-300В
Арт. X1303120265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Соединительная резьба
|M16x1.5
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- Универсальный резак Р3-300В 00000029069 предназначен для разделения металла толщиной до 300 мм. Относится к оборудованию профессионального класса.
Преимущества
- Резак может работать на пропан-бутане, ацетилене и метане
- Безопасность