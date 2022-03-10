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Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
5.0
2
3 180 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Универсальный резак Олимп Р3-300В
Арт. X1303120265
5.0
2
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
  • Персональная скидка
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В
Универсальный резак сварочный Олимп Р3-300В

Универсальный резак Олимп Р3-300В

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3 180 ₽
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1303120265
5.0
2

Характеристики

Производитель
ПТК
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Класс товара
профессиональный
Соединительная резьба
M16x1.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 180 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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