Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей

Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм
Арт. X113727
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Угол наклона головной части резака, град
|90
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- Резак ПТК Р3-345 П 00000025579 можно использовать вместе с метаном. В зависимости от используемых газов необходимо подбирать соответствующие мундштуки. Модель подойдет для резки низкоуглеродистых сталей и различного сортового металлопроката.
Преимущества
- Жесткость конструкции достигается за счет штампованных латунных элементов резака: головка, корпус, узел присоединительных штуцеров и три нержавеющие трубки наконечника
- Газосмесительные мундштуки имеют три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование
- На резаках установлены универсальные присоединительные ниппели диаметром 6/9 мм, позволяющие использовать резинотканевый рукав без дополнительных переходников
- Не требуют установки огнепреградительных клапанов