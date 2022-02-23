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Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей
5.0
2
3 200 ₽
Резаки
    Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм
    Арт. X113727
    5.0
    2
    Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей
    Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей
    Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей
    Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей
    Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей
      Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей
      Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей
      Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей
      Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей
      Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей

      Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм

      3 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X113727
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Угол наклона головной части резака, град
      		90
      Все характеристики
      3 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резак ПТК Р3-345 П 00000025579 можно использовать вместе с метаном. В зависимости от используемых газов необходимо подбирать соответствующие мундштуки. Модель подойдет для резки низкоуглеродистых сталей и различного сортового металлопроката.

        Преимущества

        • Жесткость конструкции достигается за счет штампованных латунных элементов резака: головка, корпус, узел присоединительных штуцеров и три нержавеющие трубки наконечника
        • Газосмесительные мундштуки имеют три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование
        • На резаках установлены универсальные присоединительные ниппели диаметром 6/9 мм, позволяющие использовать резинотканевый рукав без дополнительных переходников
        • Не требуют установки огнепреградительных клапанов