Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 500 мм, для резки сталей

Преимущества

Жесткость конструкции достигается за счет штампованных латунных элементов резака: головка, корпус, узел присоединительных штуцеров и три нержавеющие трубки наконечника

Газосмесительные мундштуки имеют три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование

На резаках установлены универсальные присоединительные ниппели диаметром 6/9 мм, позволяющие использовать резинотканевый рукав без дополнительных переходников

Не требуют установки огнепреградительных клапанов

Резак ПТК Р3-345 П 00000025579 можно использовать вместе с метаном. В зависимости от используемых газов необходимо подбирать соответствующие мундштуки. Модель подойдет для резки низкоуглеродистых сталей и различного сортового металлопроката.