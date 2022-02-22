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Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 900 мм, для резки сталей
5.0
2
4 250 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 900 мм
Арт. X11375341
5.0
2
Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 900 мм, для резки сталей
  • Персональная скидка

Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 900 мм

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4 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X11375341
5.0
2

Характеристики

Производитель
ПТК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
профессиональный
Угол наклона головной части резака, град
110
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Универсальный резак ПТК Р3-345ПУ L=900 mm 00000029911 служит для ручной кислородной резки листового металла толщиной до 300 мм. Данная модель использует для работы горючие газы: ацетилен, пропан-бутан и метан. Удлиненная форма и угол наклона мундштука 110° позволяют производить работы в труднодоступных местах.

    Преимущества

    • Жесткость конструкции достигается за счет штампованных латунных элементов резака: головка, корпус, узел присоединительных штуцеров и три нержавеющие трубки наконечника
    • Газосмесительные мундштуки имеют три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование
    • На резаках установлены универсальные присоединительные ниппели диаметром 6/9 мм, позволяющие использовать резинотканевый рукав без дополнительных переходников
    • ПТК Р3-345ПУ L=900 mm 00000029911 не требует установки огнепреградительных клапанов