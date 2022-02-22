Сварочный резак ПТК Р3-345П с рычагом, 900 мм, для резки сталей

Преимущества

Жесткость конструкции достигается за счет штампованных латунных элементов резака: головка, корпус, узел присоединительных штуцеров и три нержавеющие трубки наконечника

Газосмесительные мундштуки имеют три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование

На резаках установлены универсальные присоединительные ниппели диаметром 6/9 мм, позволяющие использовать резинотканевый рукав без дополнительных переходников

ПТК Р3-345ПУ L=900 mm 00000029911 не требует установки огнепреградительных клапанов

Универсальный резак ПТК Р3-345ПУ L=900 mm 00000029911 служит для ручной кислородной резки листового металла толщиной до 300 мм. Данная модель использует для работы горючие газы: ацетилен, пропан-бутан и метан. Удлиненная форма и угол наклона мундштука 110° позволяют производить работы в труднодоступных местах.