Резак Р3-345ПУ (вентиль, 900 мм)

Преимущества

Угол наклона головки резака в 110° и удлиненная конструкция резака помогут производить работы в труднодоступных местах

Резак не требует установки огнепреградительных клапанов

Резак укомплектован ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M16х1,5 для подачи кислорода и M16х1,5LH для подачи горючего газа

Универсальный резак внутрисоплового смешения газов для резки металла толщиной до 300 мм. Длина резака 900 мм. Угол наклона головки резака 110°. Укомплектован разборным пропановым мундштуком, ниппелями и накидными гайками. Не требует установки огнепреградительных клапанов.