Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Резак Р3-345ПУ (вентиль, 900 мм)
4.5
2
Найти аналог
Резаки
    Резак Р3-345ПУ (вентиль, 900 мм)
    Арт. X1303120255
    4.5
    2
    Резак Р3-345ПУ (вентиль, 900 мм)

      Резак Р3-345ПУ (вентиль, 900 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1303120255
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Угол наклона головной части резака, град
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный резак внутрисоплового смешения газов для резки металла толщиной до 300 мм. Длина резака 900 мм. Угол наклона головки резака 110°. Укомплектован разборным пропановым мундштуком, ниппелями и накидными гайками. Не требует установки огнепреградительных клапанов.

        Преимущества

        • Угол наклона головки резака в 110° и удлиненная конструкция резака помогут производить работы в труднодоступных местах
        • Резак не требует установки огнепреградительных клапанов
        • Резак укомплектован ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M16х1,5 для подачи кислорода и M16х1,5LH для подачи горючего газа