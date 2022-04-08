Резак Р3-345ПУ (вентиль, 900 мм)
Арт. X1303120255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Угол наклона головной части резака, град
|110
- Универсальный резак внутрисоплового смешения газов для резки металла толщиной до 300 мм. Длина резака 900 мм. Угол наклона головки резака 110°. Укомплектован разборным пропановым мундштуком, ниппелями и накидными гайками. Не требует установки огнепреградительных клапанов.
Преимущества
- Угол наклона головки резака в 110° и удлиненная конструкция резака помогут производить работы в труднодоступных местах
- Резак не требует установки огнепреградительных клапанов
- Резак укомплектован ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M16х1,5 для подачи кислорода и M16х1,5LH для подачи горючего газа