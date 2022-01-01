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Резак со шлангом 12 метров для Best Plasma 722333
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Плазменные резаки
    Резак со шлангом 12 метров для Best Plasma 722333
    Арт. X131107224
    Резак со шлангом 12 метров для Best Plasma 722333

      Резак со шлангом 12 метров для Best Plasma 722333

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107224

      Характеристики

      Производитель
      		BlueWeld
      Родина бренда
      		Италия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Зажигание дуги
      		высокочастотное (HF)
      Центральный адаптер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резак плазменный BlueWeld 722333 подходит для работы с аппаратами плазменной резки Big Plasma 120/3 HF, Best Plasma 90 HF. Длина шланга 12 м, что позволяет свободно использовать его на большом расстоянии от аппарата.

        Преимущества

        • Г-образная форма, благодаря чему можно легко производить сварочные работы в труднодоступных местах;
        • Длинный шланг, обеспечивающий большую мобильность.