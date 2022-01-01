Резак со шлангом 12 метров для Best Plasma 722333

Резак плазменный BlueWeld 722333 подходит для работы с аппаратами плазменной резки Big Plasma 120/3 HF, Best Plasma 90 HF. Длина шланга 12 м, что позволяет свободно использовать его на большом расстоянии от аппарата.

Преимущества

Г-образная форма, благодаря чему можно легко производить сварочные работы в труднодоступных местах;

Длинный шланг, обеспечивающий большую мобильность.



