Резак со шлангом 12 метров для Best Plasma 722333
Арт. X131107224
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Зажигание дуги
|высокочастотное (HF)
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Центральный адаптер
|Нет
- Резак плазменный BlueWeld 722333 подходит для работы с аппаратами плазменной резки Big Plasma 120/3 HF, Best Plasma 90 HF. Длина шланга 12 м, что позволяет свободно использовать его на большом расстоянии от аппарата.
Преимущества
- Г-образная форма, благодаря чему можно легко производить сварочные работы в труднодоступных местах;
- Длинный шланг, обеспечивающий большую мобильность.