Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Резьба ДУ-20 Т0000000667
5.0
2
20 ₽
Сгоны резьбовые
    Резьба ДУ-20 Т0000000667
    Арт. X16913815912
    5.0
    2
    Резьба ДУ-20 Т0000000667

      Резьба ДУ-20 Т0000000667

      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913815912
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		резьба
      Тип соединения
      		резьбовое, сварка
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резьба является соединительной резьбовой деталью трубопровода с нарезанной трубной резьбой по краям. Используется в системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, пар, газ и др.) при температуре до 175 °С и давлении PN 1,6 МПа.

        Преимущества

        • Исполнение резьбы по ГОСТ 6357-81
        • Надежность
        • Высокая прочность