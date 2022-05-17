Резьба ДУ-25
Арт. X16913815913
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|резьба
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Тип соединения
|резьбовое, сварка
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Материал
|металл
- Резьба является соединительной резьбовой деталью трубопровода с нарезанной трубной резьбой по краям. Используется в системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, пар, газ и др.) при температуре до 175 °С и давлении PN 1,6 МПа.
Преимущества
- Исполнение резьбы по ГОСТ 6357-81
- Надежность
- Длительный срок службы