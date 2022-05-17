Резьба ДУ-32

Преимущества

Исполнение резьбы по ГОСТ 6357-81

Надежность

Длительный срок службы

Резьба является соединительной резьбовой деталью трубопровода с нарезанной трубной резьбой по краям. Используется в системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, пар, газ и др.) при температуре до 175 °С и давлении PN 1,6 МПа.