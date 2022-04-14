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Резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1" 7.0825X
5.0
2
4 620 ₽
Клуппы
    Резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1" 7.0825X
    Арт. X656118
    5.0
    2
    Резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1" 7.0825X

      Резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1" 7.0825X

      4 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X656118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      4 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Быстросменная резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1". Точные резьбонарезные головки от Rothenberger предназначены для быстрого нарезания трубной резьбы в труднодоступных местах. Подходят к электрическим резьбонарезным клуппам Rothenberger SUPERTRONIC Экономи 1.1/4", SUPERTRONIC 2000 и SUPER CUT.

        Преимущества

        • Усиленное фиксирующее кольцо
        • Точная посадка ножей