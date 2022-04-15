Резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1/2" 7.0823X

Преимущества

Усиленное фиксирующее кольцо

Точная посадка ножей

Быстросменная резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1/2". Точные резьбонарезные головки от Rothenberger предназначены для быстрого нарезания трубной резьбы в труднодоступных местах. Подходят к электрическим резьбонарезным клуппам Rothenberger SUPERTRONIC Экономи 1.1/4", SUPERTRONIC 2000 и SUPER CUT.