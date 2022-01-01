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Резчик швов Ada QG115F
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Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Ada QG115F
    Арт. geototal_36
    Резчик швов Ada QG115F

      Резчик швов Ada QG115F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_36

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		1160x620x1110
      Емкость топливного бака, л
      		6.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резчик швов ADA QG115F А00267 предназначен для прорезания швов в бетоне, асфальте и других строительных материалах. Не требует внешнего источника питания, работает от бензинового двигателя Honda GX270, мощностью 9 лошадиных сил. Максимальная глубина реза составляет 115 мм. Применяется на строительных объектах малых и средних площадей

        Преимущества

        • Работает с любыми строительными материалами: железобетон, бетон, асфальт и т.д.
        • Комплектуется баком для воды
        • Применение алмазных пил для сухой резки позволяет резать без подачи охлаждающей воды
        • Оснащен мощным бензиновым двигателем Honda
        • Прочная металлическая конструкция
        Внимание! Диск не входит в комплект поставки!