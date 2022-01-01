Резчик швов Ada QG115F
Арт. geototal_36
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|1160x620x1110
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Емкость топливного бака, л
|6.6
- Резчик швов ADA QG115F А00267 предназначен для прорезания швов в бетоне, асфальте и других строительных материалах. Не требует внешнего источника питания, работает от бензинового двигателя Honda GX270, мощностью 9 лошадиных сил. Максимальная глубина реза составляет 115 мм. Применяется на строительных объектах малых и средних площадей
Преимущества
- Работает с любыми строительными материалами: железобетон, бетон, асфальт и т.д.
- Комплектуется баком для воды
- Применение алмазных пил для сухой резки позволяет резать без подачи охлаждающей воды
- Оснащен мощным бензиновым двигателем Honda
- Прочная металлическая конструкция