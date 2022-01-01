Резчик швов Ada QG180
Арт. geototal_33
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|1300x620x1110
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Объем бака для воды, л
|32
- Резчик швов ADA QG180 А00268 служит для работы с твердыми строительными материалами. Применяется на строительных объектах для прорезания температурных швов и вскрытия коммуникационных каналов. Так же используется дорожными рабочими для обрезания краев дорожного полотна. Работает от бензинового двигателя Honda GX390, мощностью 13 лошадиных сил
Преимущества
- Работает с любыми строительными материалами: железобетон, бетон, асфальт и т.д.
- Комплектуется баком для воды
- Применение алмазных пил для сухой резки позволяет резать без подачи охлаждающей воды
- Оснащен мощным бензиновым двигателем Honda
- Прочная металлическая конструкция
Внимание! Диск не входит в комплект поставки.