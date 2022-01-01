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Резчик швов Ada QG180
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Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Ada QG180
    Арт. geototal_33
    Резчик швов Ada QG180

      Резчик швов Ada QG180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_33

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		1300x620x1110
      Объем бака для воды, л
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резчик швов ADA QG180 А00268 служит для работы с твердыми строительными материалами. Применяется на строительных объектах для прорезания температурных швов и вскрытия коммуникационных каналов. Так же используется дорожными рабочими для обрезания краев дорожного полотна. Работает от бензинового двигателя Honda GX390, мощностью 13 лошадиных сил

        Преимущества

        • Работает с любыми строительными материалами: железобетон, бетон, асфальт и т.д.
        • Комплектуется баком для воды
        • Применение алмазных пил для сухой резки позволяет резать без подачи охлаждающей воды
        • Оснащен мощным бензиновым двигателем Honda
        • Прочная металлическая конструкция

        Внимание! Диск не входит в комплект поставки.