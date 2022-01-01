Преимущества

Работает с любыми строительными материалами: железобетон, бетон, асфальт и т.д.

Комплектуется баком для воды

Применение алмазных пил для сухой резки позволяет резать без подачи охлаждающей воды

Оснащен мощным бензиновым двигателем Honda

Прочная металлическая конструкция

Резчик швов ADA QG180 А00268 служит для работы с твердыми строительными материалами. Применяется на строительных объектах для прорезания температурных швов и вскрытия коммуникационных каналов. Так же используется дорожными рабочими для обрезания краев дорожного полотна. Работает от бензинового двигателя Honda GX390, мощностью 13 лошадиных сил