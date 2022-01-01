Преимущества

Долгий срок службы

Эффективность в работе

Бак для воды входит в стандартный комплект поставки

Возможность сухой и мокрой резки (при использовании соответствующей оснастки)

Резчик швов Diam JRK-350/6.5 L 630056 применяется в процессе снятия верхнего слоя дорожного полотна, изготовления температурных швов на бетонных поверхностях и выполнения прочих строительных и ремонтных операций. Бензиновый двигатель отличается стабильностью и продолжительностью работы. Высокая частота вращения диска гарантирует уверенный рез твердых материалов. Металлическая рукоять удобной конструкции обеспечивает оптимальную маневренность агрегата