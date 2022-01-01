Резчик швов Diam JRK-350/6,5 L
Арт. DIAM_630056
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|110x65x98
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Частота вращения шпинделя, об/мин
|3600
- Резчик швов Diam JRK-350/6.5 L 630056 применяется в процессе снятия верхнего слоя дорожного полотна, изготовления температурных швов на бетонных поверхностях и выполнения прочих строительных и ремонтных операций. Бензиновый двигатель отличается стабильностью и продолжительностью работы. Высокая частота вращения диска гарантирует уверенный рез твердых материалов. Металлическая рукоять удобной конструкции обеспечивает оптимальную маневренность агрегата
Преимущества
- Долгий срок службы
- Эффективность в работе
- Бак для воды входит в стандартный комплект поставки
- Возможность сухой и мокрой резки (при использовании соответствующей оснастки)