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Резчик швов Diam JRK-350/6,5 L
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Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Diam JRK-350/6,5 L
    Арт. DIAM_630056
    Резчик швов Diam JRK-350/6,5 L
    Резчик швов Diam JRK-350/6,5 L
      Резчик швов Diam JRK-350/6,5 L
      Резчик швов Diam JRK-350/6,5 L

      Резчик швов Diam JRK-350/6,5 L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. DIAM_630056

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		110x65x98
      Частота вращения шпинделя, об/мин
      		3600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резчик швов Diam JRK-350/6.5 L 630056 применяется в процессе снятия верхнего слоя дорожного полотна, изготовления температурных швов на бетонных поверхностях и выполнения прочих строительных и ремонтных операций. Бензиновый двигатель отличается стабильностью и продолжительностью работы. Высокая частота вращения диска гарантирует уверенный рез твердых материалов. Металлическая рукоять удобной конструкции обеспечивает оптимальную маневренность агрегата

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Эффективность в работе
        • Бак для воды входит в стандартный комплект поставки
        • Возможность сухой и мокрой резки (при использовании соответствующей оснастки)