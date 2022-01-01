Резчик швов Diam JRK-500/13 H
Арт. DIAM_630049
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|1115x645x1010
|
Частота вращения шпинделя, об/мин
|3000
- Резчик швов Diam JRК-500/13H 630049 - профессиональное оборудование, предназначенное для нарезания швов в асфальте при дорожном строительстве и для нарезания температурных швов в бетоне. Оборудование эффективно эксплуатируется на рабочих площадках, где отсутствует электричество. Эта модель оснащена мощным двигателем Honda GX-390, который проводить резку швов на глубину до 175 мм
Преимущества
- Мощный двигатель HONDA GX-390
- Сухая и мокрая резка
- Комплектуется баком для воды
- Долгий срок службы
- Высокое качество производимых работ
- Прочная металлическая конструкция