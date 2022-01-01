Резчик швов Diam JRK-500/13 H

Преимущества

Мощный двигатель HONDA GX-390

Сухая и мокрая резка

Комплектуется баком для воды

Долгий срок службы

Высокое качество производимых работ

Прочная металлическая конструкция

Резчик швов Diam JRК-500/13H 630049 - профессиональное оборудование, предназначенное для нарезания швов в асфальте при дорожном строительстве и для нарезания температурных швов в бетоне. Оборудование эффективно эксплуатируется на рабочих площадках, где отсутствует электричество. Эта модель оснащена мощным двигателем Honda GX-390, который проводить резку швов на глубину до 175 мм