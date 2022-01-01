Резчик швов Diam RK-350/5,5 H

Преимущества

Работает с любыми строительными материалами: железобетон, бетон, асфальт и т.д.

Комплектуется баком для воды

Применение алмазных пил для сухой резки позволяет резать без подачи охлаждающей воды

Оснащен мощным бензиновым двигателем Honda

Прочная металлическая конструкция

Резчик швов DIAM RK-350/5.5H 630034 - профессиональный инструмент, используемый при ремонтных и строительных работах. Эта машина применяется для прорезания швов глубиной до 125 мм в асфальте, бетоне и других строительных материалах и дорожных покрытиях. Резчик швов сконструирован на базе мощного бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет использовать данный инструмент при работах в местах отсутствия электроэнергии