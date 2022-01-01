Резчик швов Diam RK-350/5,5 H
Арт. DIAM_630034
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|110x65x98
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Частота вращения шпинделя, об/мин
|3600
- Резчик швов DIAM RK-350/5.5H 630034 - профессиональный инструмент, используемый при ремонтных и строительных работах. Эта машина применяется для прорезания швов глубиной до 125 мм в асфальте, бетоне и других строительных материалах и дорожных покрытиях. Резчик швов сконструирован на базе мощного бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет использовать данный инструмент при работах в местах отсутствия электроэнергии
Преимущества
- Работает с любыми строительными материалами: железобетон, бетон, асфальт и т.д.
- Комплектуется баком для воды
- Применение алмазных пил для сухой резки позволяет резать без подачи охлаждающей воды
- Оснащен мощным бензиновым двигателем Honda
- Прочная металлическая конструкция