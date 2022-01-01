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Резчик швов Diam RK-350/5,5 H
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Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Diam RK-350/5,5 H
    Арт. DIAM_630034
    Резчик швов Diam RK-350/5,5 H
    Резчик швов Diam RK-350/5,5 H
    Резчик швов Diam RK-350/5,5 H
      Резчик швов Diam RK-350/5,5 H
      Резчик швов Diam RK-350/5,5 H
      Резчик швов Diam RK-350/5,5 H

      Резчик швов Diam RK-350/5,5 H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. DIAM_630034

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		110x65x98
      Частота вращения шпинделя, об/мин
      		3600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резчик швов DIAM RK-350/5.5H 630034 - профессиональный инструмент, используемый при ремонтных и строительных работах. Эта машина применяется для прорезания швов глубиной до 125 мм в асфальте, бетоне и других строительных материалах и дорожных покрытиях. Резчик швов сконструирован на базе мощного бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет использовать данный инструмент при работах в местах отсутствия электроэнергии

        Преимущества

        • Работает с любыми строительными материалами: железобетон, бетон, асфальт и т.д.
        • Комплектуется баком для воды
        • Применение алмазных пил для сухой резки позволяет резать без подачи охлаждающей воды
        • Оснащен мощным бензиновым двигателем Honda
        • Прочная металлическая конструкция