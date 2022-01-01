Резчик швов Diam RK-450/9,0 H
Арт. DIAM_630047
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1240х640х970
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Частота вращения шпинделя, об/мин
|3000
- Резчик швов DIAM RК-450/9.0H 630047 применяется при проведении строительных и дорожно-ремонтных работ. Агрегат оснащен четырехтактным бензиновым двигателем HONDA GX-270 мощностью 9 л.с. В конструкции предусмотрена система подачи воды для улучшения качества выполняемых операций. Рукояти управления швонарезчиком расположены на оптимальной высоте, что делает работу оператора удобной
Преимущества
- Оснащен мощным двигателем
- Наличие бака для воды
- Надежная конструкция
- Удобное управление
- Долгий срок эксплуатации