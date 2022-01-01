Резчик швов Diam RK-450/9,0 H

Преимущества

Оснащен мощным двигателем

Наличие бака для воды

Надежная конструкция

Удобное управление

Долгий срок эксплуатации

Резчик швов DIAM RК-450/9.0H 630047 применяется при проведении строительных и дорожно-ремонтных работ. Агрегат оснащен четырехтактным бензиновым двигателем HONDA GX-270 мощностью 9 л.с. В конструкции предусмотрена система подачи воды для улучшения качества выполняемых операций. Рукояти управления швонарезчиком расположены на оптимальной высоте, что делает работу оператора удобной