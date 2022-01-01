Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Резчик швов Diam RK-450/9,0 H
Найти аналог
Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Diam RK-450/9,0 H
    Арт. DIAM_630047
    Резчик швов Diam RK-450/9,0 H

      Резчик швов Diam RK-450/9,0 H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. DIAM_630047

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1240х640х970
      Частота вращения шпинделя, об/мин
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Резчик швов DIAM RК-450/9.0H 630047 применяется при проведении строительных и дорожно-ремонтных работ. Агрегат оснащен четырехтактным бензиновым двигателем HONDA GX-270 мощностью 9 л.с. В конструкции предусмотрена система подачи воды для улучшения качества выполняемых операций. Рукояти управления швонарезчиком расположены на оптимальной высоте, что делает работу оператора удобной

        Преимущества

        • Оснащен мощным двигателем
        • Наличие бака для воды
        • Надежная конструкция
        • Удобное управление
        • Долгий срок эксплуатации