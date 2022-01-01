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Резчик швов Diam RK-600/13 H
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Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Diam RK-600/13 H
    Арт. DIAM_630048
    Резчик швов Diam RK-600/13 H

      Резчик швов Diam RK-600/13 H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. DIAM_630048

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		140x65x100
      Частота вращения шпинделя, об/мин
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резчик швов DIAM RК-600/13H 630048 используется в дорожном строительстве для нарезания швов в асфальте. Независимая система подачи воды в рабочую зону дает возможность эксплуатации в сухом и мокром режимах. Максимальная глубина реза составляет 230 мм. Система направления реза увеличивает точность выполняемых работ. Вращающаяся рукоятка позволяет легко и удобно регулировать высоту реза

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Комплектуется баком для воды
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество производимых работ
        • Точное ведение