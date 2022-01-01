Резчик швов Diam RK-600/13 H

Преимущества

Мощный двигатель

Комплектуется баком для воды

Долгий срок службы

Высокое качество производимых работ

Точное ведение

Резчик швов DIAM RК-600/13H 630048 используется в дорожном строительстве для нарезания швов в асфальте. Независимая система подачи воды в рабочую зону дает возможность эксплуатации в сухом и мокром режимах. Максимальная глубина реза составляет 230 мм. Система направления реза увеличивает точность выполняемых работ. Вращающаяся рукоятка позволяет легко и удобно регулировать высоту реза