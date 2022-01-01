Резчик швов Diam RK-600/13 H
Арт. DIAM_630048
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|140x65x100
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Частота вращения шпинделя, об/мин
|3000
- Резчик швов DIAM RК-600/13H 630048 используется в дорожном строительстве для нарезания швов в асфальте. Независимая система подачи воды в рабочую зону дает возможность эксплуатации в сухом и мокром режимах. Максимальная глубина реза составляет 230 мм. Система направления реза увеличивает точность выполняемых работ. Вращающаяся рукоятка позволяет легко и удобно регулировать высоту реза
Преимущества
- Мощный двигатель
- Комплектуется баком для воды
- Долгий срок службы
- Высокое качество производимых работ
- Точное ведение